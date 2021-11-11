被控毀壞警方告示並推跌警長　前區議員被判無罪

前中西區區議員葉錦龍涉嫌於前年9月，在西區警署外撕毀一張警方告示，並推跌一名便衣警長。他被控刑事損壞及抗拒在正當執職務的警務人員2項罪名，較早前於東區法院受審。案件今天（11日）在九龍城法院裁決，葉被裁定所有罪名不成立。裁判官黃雅茵表示不接納聲稱受襲警長的證供，加上種種疑點，因此判葉無罪。

本案被告葉錦龍（34歲），被控於2019年9月1日，在西營盤西邊街與德輔道西交界，損壞屬於香港警務處的一張警察通告，以及抗拒警長歐志強。

裁判官今裁決時表示，對於控方案情感到疑惑。首先，警員指被告當日不問因由衝向歐警長，又用粗口不停指罵另一名崔姓警長，直至被制服都沒有講其他說話，以上案情令人感到奇怪，但崔警長並無出庭作供解釋。另外，歐警長聲稱自己當日被撞至受傷流血，但呈堂照片並無見血，醫療報告亦沒指出歐警長有擦損。加上沒有其他在場警員目擊歐被襲，所以裁判官對案情有疑問。

就刑毀罪，裁判官認為即使告示牌看似被索帶鎖緊，但警員亦不能肯定當時情況，故不能排除告示牌自行跌落地下。就抗拒警員罪，根據警員證供，警方一開始沒有拘捕被告的意思，但就合力捉住被告及將他180度轉向，裁判官指警方其實無權向被告使用武力，所以被告當時的行為不構成阻差辦公。後來警方宣布以刑事毀壞罪拘捕被告後，警方雖有權用適當武力制止被告，但法庭不能排除被告聽不到拘捕指示，加上當時警員身穿便服，沒有出示委任證，被告可能是掙扎下意外撞到警長，故裁定被告2項罪名不成立。

案件編號：ESCC2266/2020