內地鐵路網驚現11.30來港高鐵班次　疑為下月通關作準備

近日有傳本港及內地最快下月初有望免檢疫、有限度通關，東網今日（20日）留意到內地網站「中國鐵路12306」及旅遊公司網頁等，發現本月30日出現一班由上海虹橋經深圳北，並以香港西九龍為終站的列車車次資料，或為下月通關作準備。有旅遊界人士曾聽聞下月有望通關，不過屆時通關人次應有一定限額，而重開的關口亦以陸路為主，估計高鐵可能最快明年初或第三季才恢復。

今年是廣深港高鐵香港段通車3周年，惟礙於新冠肺炎疫情爆發後，港府關閉多個中港口岸，高鐵香港西九龍站更由去年1月底停運至今，未知何時恢復。東網記者今午2時許先後於網站「中國鐵路12306」及旅遊公司網頁例如永安旅遊等，搜尋由內地如深圳抵港的高鐵班次，發現由本月30日之前找不到從深圳到香港西九龍站的列車資料，但將出發日調整至本月30日時，就憑空出現一列車次G99。

此車次的備註顯示為預訂狀態，預定於當日下午2:09分於上海虹橋出發、至晚上10:13分經抵深圳北，最終料於晚上10:34分到達終站香港西九龍。不過，此車次G99的資料於今午約5時許於相關網站離奇消失。當再將出發日調整至下月1日時，上述網頁顯示更多由內地抵港的車次，不過備註卻顯示「列車運行圖調整，暫停發售」。

東網正向港鐵、運輸及房屋局、食物及衞生局、保安局等查詢。有旅遊界人士透露，下月有機會通關，屆時或先開放羅湖、深圳灣及港珠澳大橋等陸路口岸，估計未必於短期內復運高鐵，「重開高鐵成本效益相對低，亦要做好多人手及賣飛方面的準備工作。」

旅遊業界又轉述內地鐵路部門人員稱，無可能高鐵月底通車，相關網頁應為顯示錯誤，現已移除。

港鐵回覆東網時表示，因應政府就新型冠狀病毒疫情所採取的防疫措施，香港西九龍站自去年1月起關閉，高鐵(香港段)亦暫停服務。目前有關措施仍然生效。至於車站何時恢復服務，要視乎疫情最新進展，以及政府相關措施的安排。據了解，中國鐵路網站最近正進行內地票務資訊的調整，相關的高鐵班次資訊仍在更新中，港鐵會向有關單位轉達相關情況。