師生不倫戀案女事主作供　稱被告在其身上留下精液及味道

中學英文科男教師疑與15歲女生發展不倫關係，被控非禮對方及與對方非法性交之案件，今（24日）繼續於區院審訊。事主X續作供，表示知道老師喜歡貓，在前年曾親手砌了一隻與真貓一般大小相若的模型貓，於情人節贈予老師以示心意。而她雖然與老師性交後感下體疼痛，但因與老師見面感開心，故仍會與老師繼續見面。

辯方盤問X時，提及她與被告2人之間的溝通訊息，而部分訊息帶有性意味的字句，如「每次去完你屋企，某啲部位嘅分泌液都會多左」等，質疑X當時乃對性好奇，又與被告變得親近，故用該些字句來向挑逗被告。X否認，解釋與被告性行為後，若發現身體有某些狀況，亦會告知及詢問被告，希望被告答覆，且該些問題當面難以啟齒，才事後以文字訊息詢問，這與和朋友說笑的情況不同。X又指若有關於性意味話題，亦是被告主動先提出，而她通常不懂如何回應。X並解釋自小缺愛，故對被告的好感乃源自於對方對自己的關心及陪伴，並非出於性。

辯方又舉出2人的訊息，要欲澄清內容，如X提及「身上不明液體」，辯方指其實是X於被告家吃東西時弄污衣服；又被告指「你洗左我啲味道啦」，是因X曾在被告的床上小睡時沾上，而被告指找到長髮，亦是同樣情況下留低。但X全不同意，表示液體「好肯定係講緊佢啲精液」，且進行性行為時亦會沾上被告的味道及留下頭髮，「佢喺我身上留下精液都係佢嘅味道」。

辯方亦指X這麼喜歡到被告住所，但事實上並無她所指的如令她下體痛的不愉快事件發生。X亦不同意，表示往見被告只因單純的想見他，沒有想過會做甚麼事，即使下體痛令她不開心，但不會因而影響想見面的心情。且她當時覺得情侶有性行為屬正常，只是她「唔知點解會痛，可能正常，我唔識」。辯方指X與被告之間並沒發生過性關係，X到被告家中只是看電影、玩遊戲，又或曾一起砌模型貓，X不同意，更反指該模型貓乃她自己親手所砌送贈被告。

被告馮霆麾(37歲)否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮15歲女童X，另與X非法性交。

案件編號：DCCC 398/2021