政Whats噏：建制小花植潔鈴訓練受傷辭學警　重返政壇

建制派嘅東區前議員植潔鈴捨棄政途，早前投考警隊而退黨，數數手指，應該呢個月喺學堂畢業，但係就冇乜聲氣，原來佢已因訓練受傷而中途退出咗嘞！

植潔鈴回覆傳媒查詢時話，因為喺警察學堂訓練期間盤骨及腰受傷，已喺9月辭職，並正申請重新入返建制政黨，又指自己已休養一段時間，正做物理治療，但未決定傷癒後會唔會再投考警察。

其實，喺今年年初已有消息話佢退出政圈，並轉行投考督察，當時仲透露植一直都對紀律部隊嘅工作有興趣，而喺2019年區議會選舉敗陣後先萌生棄政轉投紀律部隊嘅念頭。

唔單止因為植係建制「小花」受人注目，而佢曾經同因宣誓風波而被褫奪立法會議席嘅游蕙禎惡鬥，最後要道歉一事，亦曾成為政圈熱話。

話說喺2019年6月中旬，游蕙禎喺網上踢爆植潔鈴盜用相片，更公開埋對話錄音證植潔鈴認衰，事後兩女再度交鋒。植潔鈴拍片回應，解釋話玩通訊軟件Telegram唔用真名同真相係常識，揀相時好好彩揀中游蕙禎，重申自己唔知係游而向佢道歉。

不過，話鋒一轉就笑住話游蕙禎已有一排無露面，暗寸佢潛水多時而唔認得佢，又話張相如網民所言，似某位男演員咁Man，說話相當有骨。

畀人踩到上面嘅游蕙禎亦喺Facebook反擊，話建制派淪落到同本土派道歉係陰功，仲話下次唔好咁話，更叫對方做「游區議員」添！