涉內地開賭　澳門司警證實帶走「洗米華」等人調查

浙江省溫州市公安局昨日(26日)發布案情通報，指澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，溫州市人民檢察院依法對其批准逮捕，敦促他盡快投案自首。而今日在網上流傳一張疑似洗米華被司警帶走的圖片，澳門司警回應指如有消息會對外公布。

澳門政府回應指，已收到內地有關部門的通報，警方根據之前刑事偵查所獲的證據，今早(27日)依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。政府重申所有在澳門從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守內地和澳門的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。政府強調對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業務的監管，確保澳門的旅遊娛樂業能夠健康有序地發展。

溫州市公安局通報指經查明，身為澳門居民的周焯華於2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為謀取非法利益，周發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至去年7月，該跨境賭博犯罪集團共發展199名股東級代理，1.2萬多名賭博代理，8萬餘名中國境內賭客會員，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了社會管理秩序。

溫州市人民檢察院根據公安機關查明的犯罪事實，依法決定以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。此外，因涉嫌開設賭場罪等罪名，集團骨幹成員張寧寧等人已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。

公開資料顯示，周焯華出生於澳門，是港澳商人、電影、演唱會投資者，並創立太陽城集團，曾任廣東省政協委員。