保險經紀以社交平台煽動暴力　承認９項煽惑罪還押候判

男保險經紀被指於前年，透過通訊軟件Telegram開設名為「開掛之達人」的頻道，並在頻道內發布資訊，以煽動他人作出堵路、參與當時中文大學發生的暴動及縱火等行為。保險經紀於去年被捕，今（29日）在區院承認煽惑他人犯縱火及暴動等9罪，還押至下周一(12月6日)判刑。辯方求情時呈上被告求情信指他因對正義過度追求而陷入迷失及瘋狂，其情緒亦受當時的社會氣氛影響因而犯案。

任保險經紀的被告蕭張龍（32歲），承認9項煽惑罪，控罪分別指被告於2019年11月煽惑他人犯縱火、公眾妨擾、暴動、有意圖傷人、施用毒藥或其他損害性物品或有害物品。被告另被控一項洗黑錢罪，指他於2019年11月至2020年3月，處理其名下戶口一筆逾200萬港元的犯罪得益，該罪則留待控方申請充公令後再行處理。辯方求情指當時正值社會事件如火如荼，社會各層面亦受到衝擊。辯方續指其頻道只有約2萬人訂閱，並不算是十分普及的頻道。被告於還押約20個月內，已有反思及知道犯下嚴重罪行，明白為家人帶來打擊，現已後悔。

2019年年中社會動亂開始，被告人於案發期間在Telegram開設了一個名為「開掛之達人」的頻道，他以「開掛之達人 勿忘初衷」的帳戶管理該頻道。2019年10月至去年3月尾間，被告於頻道發布了約1197則貼文，內容涉及激進或暴力，提及包括發布製造化學品、合成燃燒物、「火魔法」等，又教他人打開港鐵緊急車門、扔雜物到路軌、着他人參與中大一帶暴動、提議用鐵通及鏹水傷害他人等。

被告於3月27日被捕，警誡下承認是該頻道的管理人，又指部分貼文的目標是激進示威者，認為有人會認同及仿照貼文內容行事，部分貼文則欲誘使他人對「藍絲」產生憎恨，又或煽惑他人襲擊警察及警務設施等，他知道這樣會危害社會，加深社會撕裂及混亂。被告又承認發布貼文，目的是提高訂閱人數，增加公眾知名度，而他急需用錢，希望訂閱者幫忙購買其售賣的清潔產品，及呼籲他人存錢入其名下戶口。在有關時段，被告的戶口收到逾160萬港元存款。

案件編號：DCCC 853/2020