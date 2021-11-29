大灣區航空首次包機　商業運貨往返香港曼谷　創業務里程碑

縱使新冠肺炎重挫全球航空業，但由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空「疫市」中起飛，首班貨運包機今日(29日)於早上10時由香港出發至曼谷，於當地停留約1.5小時後上貨回港，約於下午4時45分降落，順利完成首次貨運，行政總裁丘應樺表示是業務發展的重要里程碑！

大灣區航空首班貨運包機由百盛物流承包，採用波音737-800機種，主要運載手機配件和零件及成衣，航班今早11時55分抵達曼谷國際機場，經過約一個半小時的停留，於當地時間下午1時許離開曼谷國際機場，回程則主要運載鮮貨。

大灣區航空的總部設於香港，準備大展拳腳，去年7月已向民航處申請航空營運人許可證申請，並在早前申辦104條航點/航站，包括內地、北亞、東南亞和印度次大陸等，未來會有日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等多個城市，有關已申請的航線將於明年及後營運，並計劃在2026年擴張機隊至超過30架飛機。

今年內引入的3架波音737-800型號飛機，首架航機早前亦已抵港，採用藍白配色機身，配合今天的藍天白雲更顯別致，而自去年開始亦不斷招聘包括飛行員、艙務員及後勤員工在內的人手，展望艙務員人數可於年底前增至60名，而在2022年將會增加至200名，飛行員人數則望於2022年能增至100名。