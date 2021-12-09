美田邨四期擬加建公營房屋　料於2029年提供約450個單位

公營房屋供應一向短缺，房屋署向區議會提交文件，擬於沙田美田邨四期加建公營房屋，並預計興建一座約35層高的住宅大樓，包括地下大堂、平台花園、社會褔利設施及停車設施，提供約450個單位，容納1220人。計劃預計於2023年展開，並於2029年分階段落成。

根據區議會文件，美田邨四期的總地盤面積約1.44公頃，現址為美全樓，並備有籃球場 、兒童遊樂場、單車停放處、垃圾站及斜坡等。房署指，加建計劃地盤為「住宅 (甲類)」地帶，最高總地積比率為6.5倍。

計劃將分為兩個階段進行，第一階段會於美田邨第一及四期，分別重置受加建發展計劃影響的籃球場和臨時垃圾車停泊位置等。第二階段為拆卸位於加建發展計劃範圍內的現有設施，包括籃球場、兒童遊樂場、單車停放處、垃圾站、有蓋行人道以及沿美輝街的一段隔音屏障，以騰出空間開展及進行加建項目工程。

此外，房委會指已就計劃進行交通和環境影響技術評估，根據結果，計劃不會對附近的道路網絡造成不可接受的影響，爲配合計劃，將會在香粉寮街增設一個新的車輛出入口，而位於香粉寮街的現有停車處包括巴士站及專線小巴站將會稍為向西遷移。