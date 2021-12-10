66歲婦針後16日患心肌炎亡　解剖心臟現病毒　個案交港大分析

衞生署今日(10日)公布11月的香港新冠疫苗的安全監察報告，其中包括1名接種復必泰疫苗後第16日，因心肌炎離世的66歲女子。專家委員會認為，事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中有病毒基因，令情況出現分歧，因此無法確立與疫苗接種與死者的心肌炎有關，個案會轉交港大進行分析。該死亡個案是首宗被專家委員會評為關聯不確定的個案。

衞生署公布1宗疫苗接種關注事件，事件涉及1名66歲女子，她於2021年7月接種第一劑復必泰疫苗16天後離世，解剖結果證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵。死者亦患有肺炎，是導致死亡的重要情況。此外，從她的心臟組織中也發現了細小病毒基因。綜上所述，並沒有確定的證據顯示事件由疫苗引起。由於細小病毒感染是心肌炎的其中一個已知成因，專家委員會認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臓組織中存在病毒基因令情況出現分歧，因此無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。個案會轉交香港大學的「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」進行分析。

除了上述個案，衞生署11月1日至30日期間，接獲158宗接種後出現異常事件的報告，其中51宗涉及住院治療，2宗於接種疫苗後14天內死亡，包括1名74歲男子及1名82歲女子，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

該署另接獲18宗在接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，累計合共359宗個案。上月的個案涉及26名男子和32名女子，年齡介乎15至93歲。這18宗報告中，有12宗曾接種科興疫苗，6宗曾接種復必泰疫苗。在審視這些個案的臨床數據後，其中4宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。

至於接種疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案有13宗，經審視所得的臨床數據後，其中5宗個案與心肌炎或心包炎無關，另外2宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘的6宗個案涉及3名男子和3名女子，年齡介乎13至69歲，全部均曾接種復必泰疫苗。