大學研究證Omicron令復必泰疫苗中和抗體大削97%　料科興更低

變種病毒Omicron令新冠疫苗效能大打折扣，港大醫學院及中大醫學院一項最新聯合研究發現，Omicron可大幅減低復必泰疫苗的病毒中和能力達97%，只及對抗原始新冠病毒的32分1。研究團隊正為科興疫苗進行同類測試，並推測科興疫苗殺滅病毒的抗體水平較復必泰為低，估計Omicron也可能令科興疫苗喪失相當多的保護力。

港大早前將Omicron變異株成功分離，並進行病毒中和測試，量度血清中可殺滅新冠病毒的抗體水平。研究團險利用10名已接種兩劑復必泰疫苗人士的血液，測試對原始新冠病毒及Omicron的反應。血液是在第二劑疫苗注射後約一個月內採集，當時的抗體水平應為最高。結果發現，大部分人殺滅原始新冠病毒的能力都很高，但殺滅Omicron的能力卻大幅減少。

研究發現新冠疫苗的中和抗體難對抗Omicron，不過中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，除了抗體，另一項免疫反應是細胞介導免疫，是不太可能受到Omicron變異株的影響，因此疫苗對死亡及重症仍有保護作用，並呼籲市民應接種新冠疫苗。

團隊下周將測試已接種加強劑（即第三針）疫苗人士的血液，期望加強劑可提升疫苗的保護力。港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士認為，屬於高危群組的人士，包括長者、免疫力低或患有慢性疾病如糖尿病、高血壓的人士，應及早接種加強劑。