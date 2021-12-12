傳本港最快平安夜通關　團體促名額包括非公商務及特殊緊急人士

有傳本港最快在平安夜（24日）先廣東省恢復通關，但初期名額限定商務、特定需求人士優先，並有先到先得等限制。有團體今（12日）與基層市民召開申訴會，指在長期封關下，很多家庭要務、團聚、奔喪都未能往返兩地，要求政府將通關名額包括非公商務及特殊緊急要求人士。

香港社區組織協會表示，80%港人在內地都有親友，每逢過節或紅白事都會有聚會，亦有10萬港人中港每日往返工作、貿易、居住、上學，亦有10萬中港婚姻家庭等團聚，更有香港老人搬往內地退休，香港親人間中回去探訪及照顧。

疫情下，中港兩地政府先後推出多項出入境管制、檢疫抗疫措施，對無經濟能力的基層影響特別大，不少基層香港人未能回內地近兩年，夫妻、父母子女被迫分居近兩年，至親急病，亦不能回去見最後一面，各行各業百業蕭條，市道嚴重下滑，對民生實在影響很大，不少中港家庭，包括香港永久居民或新移民均受影響，長期分隔或影響工作、上學及家庭生活。

團體期望當局應該將通關配額制分為不同類別，包括商業事務需要、非商業事務需要及其他特殊情況，確保不少於一半的配額用於商務以外的申請個案中，若有1,000個配額，當中不少於200個用於非商業事務的探親，另外300個用於其他特殊需要及緊急的申請。

他們提倡身處本港的香港居民或在港的港人內地親屬亦可以非商業的探親類別申請，而其他特殊需要及緊急申請可以參考深圳為特殊緊急出境需要市民的受理類別申請，包括但不限於奔喪、婚嫁、治病、訴訟、應試、處理產業、學術交流、探望危重病人、須回內地辦理申請/領取單程證、探望在囚親屬等。