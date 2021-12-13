集運式收取廢棄建材　「好好斗」計劃成效待加強

環境保護署設立的先導計劃，以「集運」的模式收取裝修業界建築廢物。

為方便裝修業界妥善棄置建築廢物，環境保護署設立「好好斗App」先導計劃，以「集運」的模式收取裝修業界建築廢物，收費按重量計算，比起個別運送廢料到堆積區便宜。市民只需透過手機應用程式預約服務，今年2月在深水埗區開始先導計劃，其後在7月擴展至元朗、沙田及大埔區。

「好好斗App」先導計劃由回收基金資助，服務承辦商配合集運安排及回收分類以減省運輸及棄置成本，只按量收取惰性建築廢物，即石塊、瓦礫、泥、沙、混凝土等，每公噸71元，而非惰性建築廢物，即竹枝、木料、植物、包裝廢物等，每公噸收取200元的服務費。

根據早前環境局於7月書面回覆議員提問指，截至5月底，計劃於深水埗區一共提供約70次預約收集服務，共收集約29噸建築廢物，並由3月份收集到3.2噸，增至5月份收集到20.3噸。環境局指項目收集的建築廢物經分類後，只有少於5噸運往堆填區棄置，其餘超過24噸送往公眾填料接收設施循環再用，回收率超過八成。

不過，當局亦承認即使推行了計劃，5月份深水埗區內需要轉介相關部門清理的非法棄置建築廢物，仍重達約32噸，反映計劃成效有待加強。