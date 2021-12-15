Klättermuaen VS Quechua　兩款防水外套評分相若　價格差7倍

消費者委員會聯同歐洲消費者組織合作測試了16款功能外套，了解其耐用表現、防水表現、透氣度和擋風能力等，發現最貴即價值4,880港元的樣本，總評分達4.5分，而最平即599港元的樣本，其總評分亦達4分，但價格相差達7倍。

消委會測試發現，品牌「Klättermuaen」的「Allgrön 2.0」外套，價格為4,880港元，其總評分為4.5分，並在耐用、防水、擋風及防縮水等表現較佳。

不過售價最平，售價為599港元的樣本，即「Quechua」的「MH500 WP Jacket」，其總評分亦達4分，在耐用、防水、擋風、防縮水等表現較佳。

消委會發現，在16款樣本當中，其中5款在整體防水表現亦獲得最高的5分，包括「Houdini」的「Leeward」、「The North Face」的「Apex Flex GTX 2.0」、「Quechua」的「MH500 WP Jacket」、「Patagonia」的「Triolet」、「Arc’teryx」的「Beta SL Hybrid」，但有2款分別在滲水及跣水表現表現遜色。

16款樣中當中，在防滲能力方面，除了1款於低水壓測試時已出現滲漏，為「Blueplace」的「Sympatex」；所有樣本的防滲能力理想，有3.5分或以上。

在跣水方面，1款樣本的表面被噴灑水後完全濕透，僅得1分，為「Bigpack」的「Volcano」，其餘15款樣本亦獲3至4分。