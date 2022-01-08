逾180人曾參加洪為民生日宴 陳肇始指其中80人已送檢疫

「洪門宴」愈揭愈多人曾出席，食物及衞生局長陳肇始今早(8日)透露，有逾180人曾參加洪為民的生日宴，其中80人已送竹篙灣檢疫。另外，她今日出席電台節目時表示，本港現時疫情嚴峻和緊張，社區內有多條傳播鏈，因此當務之急是盡快截斷傳播鏈，找出個案源頭，並呼籲市民要共同合作，包括接受强制檢測、減少聚會及除口罩活動。

她又表示本港現時疫情嚴峻和緊張，社區內有多條傳播鏈，因此當務之急是盡快截斷傳播鏈，找出個案源頭。她又說，現時全港增設了共40個檢測站，由上月至今政府一直採取圍封強制檢測行動，檢測了約1.6萬個樣本，結果全部呈陰性，而圍封行動相信會持續，亦呼籲曾到高危地點的市民盡快檢測。

對於檢疫設施持續緊張方面，她指竹篙灣檢疫中心現時大概用了1500個單位，而其他備用設施，包括鯉魚門度假村、八鄉檢疫中心和西貢戶外康樂營可提供的單位亦不多，故目前有3間檢疫酒店作後備，一旦檢疫中心甚至酒店已經用盡，政府會考慮家居檢疫，但需要其他政府部門配套和協助。

此外 衞生署長林文健則表示，截至昨日，已經錄得223宗Omicron新變種病毒個案，又指現時本港的確診個案仍以輸入病例為主，但自染疫機組人員將病毒帶入社區後，染疫實數實難以估計，強調現時重點是盡快堵截社區傳播鏈。林又提及聯合科學委員會下周將開會，有意擴大科興疫苗在年幼學生的接種範圍，未來可能會提供外展接種服務。

「洪門宴」爆疫震驚全城，早前曾指出席人數約170人，全須送竹篙灣檢疫中心隔離。至今得知至少13名高官及20名議員出席宴會，包括警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、廉政專員白韞六及多名正副局長等均要送檢。