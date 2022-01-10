請假睇中醫實赴跳舞班　民政署主任3項行使虛假文件罪成候懲

民政事務總署一名署理高級行政主任，共3次欺騙民政署，聲稱要在工作期間申領「應診假」去看中醫，實際卻去參加跳舞中心的興趣班，事後被廉政公署起訴6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。她今天(10日)在九龍城裁判法院承認其中3罪，另外3罪獲控方不提證供起訴。辯方求情指，被告的14年公職生涯出色，曾被上司譽為「明日之星」，但本案經已斷送她前程。裁判官認為案件嚴重，即使被告想藉跳舞減壓，都應選擇適合日子。案件押後至本月24日判刑，等待索取被告的社會服務令報告，此期間被告續准保釋。

本案女被告傅申(41歲)，案情指，被告自2002年入職政府，從事二級行政主任，直至案發時為署理高級行政主任，負責為黃大仙區議會提供秘書支援。政府特許公務員在工作時間以到診所看病為由，申請離開工作崗位。被告分別於2018年11月30日至2020年6月17日期間其中3個日子，向上司提交「申請離開工作崗位」申請表，報稱於3個有關日子的下午要到郭醫堂中醫診所看病。事實被告除了看病外，還到銅鑼灣一間跳舞中心參加興趣班。

辯方求情指，被告因為腰椎問題，長期於上述中醫診所接受治療。被告初犯，從事公職逾14年，過去的上司都評價她為勤奮可靠，更被稱讚為「明日之星」，有大好前途。惟直至調職至黃大仙區議會後，被告與上司工作不合，亦因加班及補假事宜有爭拗，加上被告受抑鬱病困擾才一時犯案，現在深感後悔。裁判官把案件押後判刑，期間為被告索取社會服務令報告。

案件編號：KCCC 2356/2021