工會料晚市堂食等禁令延至農曆新年　10萬打工仔或成失業大軍

當本港經濟逐漸復甦時，突殺出Omicron傳播鏈，港府下令重推食肆禁晚市堂食，戲院、美容院關閉兩周等措施2周，百業被重擊。飲食業工會今(11日)指已出現新入職長工被即時解僱，亦有僱員需要放無薪假，有食肆更指如延長禁令會即時結業。工會已預料政府會維持禁令，意味農曆新年亦要慘過，料隨時有10萬人加入失業大軍，佔現時飲食業近半人手，望政府參考早前「防疫抗疫基金」做法，對準「重災區」員工。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指政府今公布幼稚園、小學停課，雖未公布上周防疫措施會否收緊，但各界已打定輸數。她指飲食業成「重災區」，自上周公布措施以來，以有飲食業員工收到停工、分批放無薪假通知，有酒樓本有40員工，但禁令下即時削減人手至10多人。

譚金蓮指就算疫情能短期受控，政府亦不會即時放寬，人手未能重回12月水平，已收到有業界指若禁令延長，即會在未來數天決定結束營運止蝕，加上未來食肆或轉變營運方式，不再堂食，多種因素下減少人手，估計隨時有10萬人受影響，以現時飲食業有21萬名從業員計算，即有近一半或加入失業大軍。另外，美容師等亦因美容院關閉而手停口停。

港府今指會重啟防疫抗疫基金，落實第五輪防疫抗疫基金，協助受措施影響的處所。譚金蓮期望政府在發放補助時，應對準受影響行業，主力幫助做堂食生意，即領取食肆牌照的餐廳，而非領取食物製造廠、或主力做外賣的小食食肆，同時可參考早前發放津貼做法，酒吧、美容院等，安排發放每人每月9,000港元津貼，食肆員工則發放每人每月6,000港元，並維持半年，以協助業界渡過困境。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指，最近有僱主即時解僱在這個月新入職的長工，以及散工，因長工未上班足一個月，解僱不需賠償7日工資，這些人主要是為1、2個月前，疫情較穩定，經濟逐步恢復時補充的人手，大約佔整體1、2成，而其他長工，如廚房員工則現時半天上班，樓面則放3、4日無薪假。

政府是次下禁令，郭宏興指業界對前景並不樂觀，按現時疫情多處爆發，估計收緊措施會維持至農曆新年，又料僱員在今年農曆新年難有花紅、雙糧，更指下月有可能面臨減薪。他期望政府如發放新一輪補助，不應只資助僱主，同時亦應派錢予員工，「之前保到僱主，工友無飯食。」