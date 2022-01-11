耆康會研發「智有腦」遊戲　有助改善長者認知能力

不少長者及照顧者對認知障礙聞之色變，有社福機構獲捐助研發了「智有腦」健腦遊戲應用程式，並邀請134名長者參與遊戲，發現他們透過平板電腦連續5個月，每月2星期進行訓練，其認知能力有所提升，當中有輕度認知缺損待險的參加者，其手眼協調及專注力的進步較為顯著，建議長者多訓練，改善認知能力。

香港耆康老人福利會的一站式長者及護老者專門網站「長青網」獲香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助，於2020年10月邀請了由物理治療師等專業團隊，研發「智有腦」健腦遊戲應用程式，望訓練長者認知能力。

「智有腦」共有25個遊戲，涵蓋5個認知範圍，分別是記憶力、手眼協調能力、集中力、心算力及判斷力，每個範疇各有5款遊戲，每款遊戲各有不同困難程度。每名參加者須每月接受2星期訓練，每星期5天，每次30分鐘。完成2星期訓練後，會休息2星期，再接受訓練，在5個月後完成。

耆康會企業服務部高級主任鄧淑恩表示，以訓練記憶力遊戲為例，參加者須記住目標人物的出場次序，而手眼協調能力的遊戲，參加者則須清除目標碗碟上的污漬。

該會在去年5月至9月期間，邀請了轄下長者地區中心及長者鄰舍中心共134名長者參與，他們先以量表為長者評估，當中有48人評估為有輕度認知缺損風險，另外86人評估為沒有認知缺損風險。

結果發現，134名參加者中，認知能力整體平均分數由20.42分上升為23.82分，即認知能力有所提升，當中被評估為有輕度認知缺損風險的人士，其分數平均值由15.74分上升至21.51分，分數提升了36.7%，較沒有風險的人士有較大的進步。

結果亦發現，輕度認知缺損風險的參加者中，完成訓練後，其手眼協調及專注力的分數亦有所提升，而沒有風險的參加者中，他們的記憶力及判斷力的分數則有較大的進步。完成訓練的3個月後，所有參加者的評估分數值亦能保持在剛完成訓練時的水平。

耆康會指研究發現完成上述訓練的長者，其整體認知能力亦有改善，因此推薦長者，甚至兒童進行此遊戲。