傳本周六高風險A組航班禁在港機場轉機　涉約150個國家地區

Omicron新冠變種病毒來襲香港，港府逐步收緊防疫措施。有外電報道指，本港將計劃禁止高風險A組指明地區出發的航班於香港國際機場轉機，有關安排擬從本周六(15日)實施，預料為期約一個月。機場管理局發言人今(12日)回覆東網查詢指出，機管局就加強機場防疫措施一直與機場同業保持緊密溝通。

港府上周已宣布禁止從澳洲、加拿大、法國、菲律賓、英國和美國等地來港的民航客機着陸本港，而目前屬於高風險的A組指明地區則約有150個國家及地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

但有消息指出，由於下月4日北京冬奧開幕，港府為杜絕以上地區航班經香港轉飛內地引發疫情，而作出有關安排。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，暫未有聽聞有關措施，但認為若有如此安排應最遲今日會公布。但他批評港府若推行如此政策，客機早已減少情況下，貨機亦禁來港，等同將機場前線員工當成「防疫棄子」。葉形容，若無航班飛往本港，前線機場員工，不論客運或貨運都可能再要面對無薪假安排或裁員，又批評過去防疫抗疫基金未有直接支援機場前線員工。