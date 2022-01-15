陳肇始指社區仍有隱形傳播鏈　忍痛取消花市　目標要清零

食物及衞生局局長陳肇始今早(15日)出席一個電台節目時表示，當局在個案追蹤工作發現，Omicron變種病毒在本港的傳播速度很快，一星期內傳播到四代，同時指出近日第五波疫情的確診個案反映，可能有帶病毒的人士已在社區游走一段時間，而且有兩幢大廈出現垂直傳播，大廈污水監測結果又「時陽時陰」，相信社區仍有隱形傳播鏈，故要忍痛取消花市，亦因此有延長防疫措施14日的需要，以進一步減低市面人流，防止病毒繼續擴散。

陳肇始稱市民想盡快回復正常生活是人之常情，惟現時可能仍有無徵狀的感染者潛伏社區、未被發現。她指，食環署會盡快聯絡花農，發還檔攤費用及提供特惠金補償。她一再強調要全力遏止Omicron在社區傳播，才有好日子過及邁向防疫抗疫的成功之路，否則疫情將會拖長。

至於被問到接種率是否要達9成，當局才會考慮全面放寬防疫，包括與內地恢復通關，陳肇始指是兩回事，疫苗接種率當然愈高愈好。至於通關，相關工作已經準備就緒，只要疫情受控，便具通關條件。她補充，本港防疫目標一定是要「清零」，強調Omicron傳播快，會令整體醫療系統有崩潰的可能性，呼籲市民盡量減少人群聚集，包括跨家庭聚會，又形容本港要「先苦後甜」，否則「先甜後苦」只會令大家覺得更慘。

陳肇始又指，明白部分企業受第5波疫情影響，因此政府決定以第4輪防疫抗疫基金為藍本，推出第5輪資助，惟第5波的限制措施暫時只維持4星期，比第4波的57日至158日短，因此資助金額亦相應減半，強調是經過整體考量後才作出決定。她又補充，政府會盡快接受第五輪防疫抗疫基金的申請，希望在農曆新年前後發放資助。