3大超市去年內加價　最高加達4%　麵包蛋糕類最高

市民居家抗疫下，對日用品和食品的需求和支出自然有所增加。 消費者委員會今(17日)表示，4間大型超市及食品店百佳、Market Place by Jasons、AEON 及大昌食品，3間整體平均加價，最高者在5個月內升達4%。另外，日常貨品中以「麵包蛋糕／穀類早餐 ／麵包醬」類加價幅度最高，達2.4%。

消委會在去年6月至11月的半年間，抽檢4間大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON 及大昌食品，逾700件日常貨品售價，涵蓋「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」、「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」及「個人護理」3個種類，發現3間有整體平均加價，幅度由0.8%至4%不等，只有一間減價0.9%。

在3類最常買的食品和日用品，平均價格上升 1.5%。就「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」類方面，平均價格升幅在3類中最高，所有超市亦有加價，由1.8%至7.1%不等。其次為「個人護理」，平均升幅達2.3%，其中1間超市價格升幅最高的首50件貨品中，有34件均屬「個人護理」類；而「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」類的平均價格升幅則較低，為0.4%

4間超市及食品店格價差幅最大的首10位貨品中，5款屬罐頭食品，主要為罐裝粟米粒、粟米蓉和茄汁焗豆。其中1款罐頭粟米粒的價格差幅最大，售價介乎6港元至11.4港元，相差超過9成；而同 1品牌的忌廉黃粟蓉，差異亦逾6成半。

消委會指超市間同一貨品的價格差幅和實際差價均頗大，以2人家庭於同一超市購買一籃子20款貨品，包括罐頭、油、米、麥片、急凍食品、洗澡用品、牙膏、牙刷、清潔用品等，總支出約為914.1港元，相反格價後，到不同超市購買最低價貨品，則只需約819.4港元，可節省11.6%。