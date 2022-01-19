界限街及中山紀念公園接種中心下周三重開　市民明起可網上預約

Omicron變種病毒來勢洶洶，港府順勢施行「谷針大法」，早前宣布由下月24日起，市民須接種新冠疫苗才可進入食肆、公共圖書館、博物館等處所，令市民只好「捱打」，加上港府於本月起讓市民接種第3針，多間社區疫苗接種中心再現人龍。公務員事務局表示，市民明日(20日)起可預約在中山紀念公園體育館，和界限街體育館的社區疫苗接種中心，接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，而2間中心將由本月26日起提供服務。

隨着政府預告擴大疫苗氣泡，市民接種疫苗的需求急增，政府遂於接種點增加接種間或人手，以及增加社區疫苗接種中心至14間。現時接種能力已較月初增加77%，達每月177萬劑，即每日接近6萬劑。

至於60歲以上的合資格人士可到社區疫苗接種中心領取「即日籌」。他們可攜同香港身份證親身到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，或委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟代領人須出示接種者的香港身份證副本。「即日籌」的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。陪同長者接種疫苗的人士將不會被安排一同接種疫苗，而須另行預約。