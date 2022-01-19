「豬殺令」推行2個月已殺38頭野豬　漁護署無意叫停

港府近年處理「人禽共融」，如野豬、白鴿等問題亦被指不當。環境局局長黃錦星今(19日)在回應立法會議員口頭質詢時指，自推行捕捉野豬人道毀滅的「豬殺令」後，截至本月12日，漁農自然護理署在2個月內，共處理了38頭滋擾民居的野豬，未來會繼續監察，適時評估。

黃錦星指近4年，錄得野豬傷人個案超過30宗，傷者超過40人，而且在過去10年，野豬傷人案有明顯上升趨勢，超過8成，即39宗在2018年至2021年間發生，故漁護署於去年11月12日公布新措施定期以捕捉野豬行動優先處理有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人或野豬可能對公眾構成危險的地點。另外，黃又指早前2款防止野豬推翻垃圾桶的改良版已完成顧問研究，漁護署、食環署、環保署就應用地點進行考慮。

由於近年野生動物滋擾主要由人為餵飼活動引起，由於現時《野生動物保護條例》，最高罰款為1萬港元，過往相關案件判決罰款較低，僅200至2,000港元不等，漁護署會研究如何提高罰款數額，增加阻嚇力。

另外，食物及衞生局局長陳肇始在回應口頭質詢時指，政府打算在今年上半年向立法會提出修 訂《防止殘酷對待動物條例》，加重殘酷對待動物罪行的罰則等，又明確指出將動物放到不合適的環境中，以致動物受到痛苦為殘酷對待動物行為。