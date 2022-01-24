歲晚市民逼爆花墟恐播疫　警方年廿五起實施人流管制

港府早前宣布取消今年年宵花市，警方表示近日留意到旺角花墟一帶人流及車流顯著增加，預料未來一周將有更多市民前往花墟選購年花，對該區交通造成嚴重阻塞，恐防阻礙緊急車輛進入花墟，加上人群聚集亦對防疫構成重大壓力。有見及此，警方將於年廿五(27日)早上8時起，直至年初一(2月1日)早上8時，在花墟一帶視乎實時人流情況，以實施不同程度人流及交通管制安排。

年廿五(27日)早上8時起，花墟道、園圃街、園藝街及太子道西支路將封閉，僅容許緊急車輛及已獲運輸署批出許可證的花墟商販貨車駛入，其中商販貨車需經界限街轉入花園街，並在警方設置的登記處登記後，方可在封路期間的凌晨零時至下午五時駛入花墟道落貨，每次僅限半小時。倘若花墟內人群密集，登記貨車可能需要在花園街落貨，屆時現場將有警員作出指示。

當花墟人流更趨密集，警方將實施進一步管制。市民必需經運動場道及花園街入口進入花墟，其餘路口則只准離開，相關道路亦會暫時封閉。為配合「單入多出」措施，港鐵太子站A及B1出口亦只准乘客離開，其餘市民不能由該出口進入港鐵站。

此外，警方亦將封閉通菜街、花園街及運動場道一帶咪錶位，花園街近太子道西的士站亦會暫時停用。市民如需離開該區，可選擇港鐵旺角東站或旺角站B2出口外的士站上車。

公共交通方面，警方將於1月30日下午6時至2月1日上午7時期間，暫時封閉太子道西近協和小學的巴士站及綠頂小巴站，市民需沿太子道西東行至拔萃男書院上車。受影響路線包括巴士1、1A、3C、20A、42、95、104、203C、203S、N216，以及小巴46、70及70A。

警方將部署每更約150名警員，分布花墟一帶協助實施管制措施，並將因應人流及車流採取進一步交通改道。警方呼籲市民，避免在周末、年廿九等高峰時間到場，並留意運輸署最新交通安排以計劃行程，到場後依隨在場人員指示，有秩序進入及離開花墟，同時亦需自律，時刻戴上口罩並遵守防疫規例。

警方亦將與食環署等部門繼續配合執法，避免花墟內商販的貨物阻路，影響在場民眾安全。而駕駛人士亦應保持忍讓，切勿違泊及在附近一帶道路停留，警方將不予警告下發出告票，並即時拖走阻塞交通車輛。