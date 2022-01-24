霍家爭產案再押後一日　法官指未見過這麼長時間商討和解

已故全國政協副主席霍英東家族第二代成員霍震宇偕兩名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部份權益之案件，今早(24日)於高院再訊。代表霍麗娜的資深大律師余若海向法官表示，長房之間已達成原則上的協議，但仍須時間敲定細節，因此代表長房各成員要求再多一天商討。法官陸啟康接納其申請，將案押後至明日(25日)再訊。

代表二房三房的大律師王則左稱，兩房人不會阻礙商討和解，但就表示他們到昨天下午才收到長房傳來的消息。大律師強調，二房太太馮堅妮現在已是92歲的「鮐背之年」，希望事件能盡快終結。大律師亦指出，調解與聆訊同步進行，是一直以來都實行慣例。

而法官就表示，他從事法律行業以來，從未見過一宗案件需要這麼長的時間去商討和解。現時案件的狀況，實在令法庭陷於兩難狀況。不過基於長房指各方已原則上達成協議，故決定再給予一日時間讓各方繼續商討，希望明天可以落實和解協議。

原定會首先出庭作供的原告霍震宇今天繼續到庭，當被問到是否已達成協議、有無機會在新年前和解時，他繼續以「有進展」3個字回應。另外霍麗娜今日亦到庭，她對回應會否和解時，就表示「睇報紙啦」。

案件編號：HCA 92,274,275/2016