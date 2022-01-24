葵涌邨垃圾堆積如山　街坊怕防疫中衍生衞生問題

葵涌邨爆疫嚴重，惟東網記者今日(24日)再次落區巡視，卻依然見到邨內大量家居垃圾堆積於垃圾站旁無人清理，有途經居民見狀，面有懼色，掩鼻走過；有人大罵政府只顧封樓，不顧民生，並擔心有其他衞生問題衍生。有街坊更向記者苦訴現時外界當「葵涌邨」為鬼域，聞字色變，已被公司通知暫停職務，對生計感憂心。

居於曉葵樓的李小姐苦訴大廈走廊垃圾已經堆積如山，卻未見人清理，自己怕有臭味及有昆蟲走入家中，現時家裡窗門長期緊閉，致空氣無法流通。

她又懷疑邨內沒有足夠清潔人手，十分擔心會衍生其他衛生問題。她又指明白目前邨內疫情嚴峻，故自己亦不敢掉以輕心，除了戴2個口罩。對於防疫安排上，她更怒斥政府抗疫無力，令自己慘被公司以「住葵涌邨」為由停職，現時生計大減，對前路亦感憂心。

居民張女士則指留意到邨內垃圾問題，但直指現時「無得驚」，明白到特別時期，各部門均有其難處，相信政府已經盡量處理，大家要互相體諒。她又指自己從事保安，但目前亦已被公司通知暫時無需上班，希望政府會為居於葵涌邨一班因疫情而停工的居民提供現金津貼。

另一方面，由於邨內人心惶惶，致附近的商場，街市亦人流驟減，有店鋪更索性關上大閘，貼上停止營業告示。不過，商場內的超市依然熱鬧，當店員忙於為清空的貨架「補貨」時，不少市民依然推着手推車大手「掃貨」，場面相映成趣。