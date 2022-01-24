40多名Uber Eats外賣員疑為「假自僱」　工會落案追討500萬元

本港外賣平台競爭激烈，Uber Eats於去年除夕終止平台在香港的運作，並通知送餐人員等安排。惟有工會今(24日)與外賣送餐員工代表於勞資審裁處落案，指平台對稱為「包鐘」的外賣員未有作出合理補償。工會指該批外賣員1周至少工作6天，每日不少於9小時，疑是出現「假自僱」，現為至少40多人向平台追討遣散費、有薪年假及法定假期等，初步索償金額約500多萬港元。

代表Uber Eats員工的服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指，工會自平台於11月底宣布結業後，於12月4日開始接獲員工求助，並自今年1月初去信勞工處與資方，獲安排在上周三(19日)會面，並進行初步調解，當時資方指接受員工意見，會再向總公司反映，惟此後音訊全無。工會於是向資方發出「最後通牒」，要求資方就此在昨日(23日)回應，對方一再拖延，未有回覆，故工會決定由今日開始，一連4日分批協助工友向勞資審裁處落案。

王師樂表示，個案涉及約40名電單車外賣員，年資由2至5年不等，她引述員工指每人入職時，被安排固定的工作時間及工作地區，每周工作6至7天，每日工作9至12小時，請假要提早向平台申請，病假亦最少需要提早1小時申請，加上懲罰機制，分別以接單率及完成率限制外賣員等，認為資方對外賣員有絕大部分控制權，理應屬僱傭關係，平台不應逃避作為僱主的責任。她又指有求助員工指平台結業消息來得突然，惟其他外送平台已逐漸飽和，難以再找工作，一些員工更負傷失業，感到徬徨。