2020年棄近42億膠袋　按年升2.6%　免收費「平口袋」減7.5%

膠袋徵費實施至今逾12年，環保署最新數字顯示，2020年整體膠袋棄置量為41.8億個，按年上升2.6%，當中約6.2億個屬豁免收費的「平口袋」，較2019年6.7億個反減7.5%。環保署表示，2020年棄置在堆填區的膠袋數量按年錄得增長，但相比塑膠購物袋收費計劃在2015年全面實施之前，仍減少約20%。

本港於2015年全面實施膠袋徵費，根據環保署資料顯示，2015年錄得棄置在堆填區的膠袋量，較2014年大減25%，有39.30億個；但其後連續3年上升，幅度介乎2.1%至9.3%，2019年下跌9.7%，只有40.73億個。不過，最新數字顯示，2020年棄置在堆填區的膠袋數量反彈，增至41.8億個，升幅約2.6%。

至於在超市普遍使用的平口袋，基於食物衞生理由而使用膠袋，即用於無包裝、非氣密包裝食品或冰凍及急凍食品，可獲豁免收費。環保署估算2020年平口袋棄置量約6.2億個(過去數年平均數)，去年及前年分別估計有6.7億及7.3億個。

環保署於2009年起統計各種棄置在堆填區的膠袋類別，例如超市、麵包店、餐廳等，惟2020年未有提供。署方解釋，2020年起簡化廢物成分分類，塑膠購物袋於堆填區的棄置量調查已把各零售類別作合併處理，即只有2020年棄量41.8億個，約等於29.3萬公噸，按年增加4.7%。