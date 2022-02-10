供港貨物回穩　街市菜心廿蚊斤超市有菜賣　搶菜潮不復見

早前因有中港司機染疫令多架中港車滯留文錦渡關口，令載有蔬菜、肉類等的貨車亦未能到港，導致市民已捱貴菜數日，菜心甚至賣50蚊斤，超市貨架亦無菜賣。政府今日(10日)表示，內地進口蔬菜供應量大致回復至正常水平，關口運作一切正常，鮮活食品跨境貨車的流量亦已迅速回升，除蔬菜外，供港的冰鮮豬肉、禽肉和鮮蛋的供應亦保持穩定。

參考漁農署公布菜心的批發價約18.9港元一斤，東網記者隨即到各區街市菜檔及超市貨架視察，發現大菜價已回落，其中菜心由早兩日的50蚊斤「天價」回落至20港元一斤，與批發價相差不遠，而豆胚亦由每斤80港元至今日40元一斤。深水埗順寧道一帶街市貨源充足，果蔬價錢較高峰期回落不少, 亦沒有市民大量購買蔬菜，反映「搶菜潮」已不復見。另一邊廂，同區一間超市菜架已上滿貨，一包唐生菜、芥蘭約售12港元，而洋蔥、薑、蒜等佐料亦貨源充足。

政府表示，根據批發市場的最新資料，內地供港蔬菜的供應量已回復至往年同期約9成，預期整體蔬菜供應量將繼續回穩，而菜價亦會逐步回落。食物及衞生局會繼續與相關政策局及部門和業界保持緊密溝通，密切留意食品供應情況，並會與內地相關部委緊密聯繫，保障鮮活食物的穩定供應。