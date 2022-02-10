涉違禁聚令IFC組織聚集　「Lunch哥」受審

近年經常在示威現場現身的「Lunch哥」李國永，被指於前年9月在中環國際金融中心商場（IFC）內組織示威，涉嫌違反當時生效的2人禁聚令，被票控組織受禁群組聚集。他否認控罪，案件今（10日）在東區裁判法院開審。辯方質疑當日根本沒有受禁群組眾集；即使有的話，亦不是由李組織。

19歲被告李國永 ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。警員朱福弘作供指，當日中午12時許，因得知有人打算在事發商場舉行「和你Lunch」集會，他遂身穿便裝到場，期間見到身穿藍色外套的被告在商場徘徊。

朱續指，其後一名男子加入，被告帶頭與該男子在商場游走，他們一同呼喊「五大訴求 缺一不可」等口號，被告曾經舉起「五一」手勢。過程中，有第3名人士和應口號，當被告叫「831」時，該第3人便叫道「打死人」。朱與同僚在場觀察一段時間後，決定上前票控。

朱在接受盤問時承認，票控前並沒有給予警告。辯方質疑警方沒有即時阻止被告行為，是將搜證工作凌駕公共衞生；又指由於被告經常現身示威場合，因此朱對他產生偏見，早已假定若被告出現，便有犯法行為。朱否認上述說法，指當第3人開始和應，便構成受禁群組眾集。

案件編號：ESS 7063/2021