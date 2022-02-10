11個公營房屋延後落成涉逾2萬單位　包括3個新居屋項目

公營房屋落成再度延誤，包括3個新一期居屋項目！根據立法會文件顯示，房屋委員會有11個公營項目出現延誤，涉及逾2萬個單位，當中包括19%公屋及綠置居單位，以及26%居屋單位，其中包括即將接受申請，以市價51折推售的土瓜灣冠山苑、啟德啟欣苑及觀塘安秀苑，將全部延誤1個年度完工，換言之市民有機會需待至2025年才能入伙。

11個延誤項目全部延誤1個年度完工，涉及12,800個公屋及綠置居單位，及7,300個資助出售房屋。其中包括深水埗白田第11期約1,100個單位、大埔頌雅路東約700個單位，將延後至2021至2022年度完工。

延誤完工亦包括屯門第54區3及4號地盤(東)約900個單位，由本年度延後至2022至2023年度完工；東涌第99區約4,800個單位及粉嶺第36區第4期約800個單位，則延後至2024至2025年度落成。而西北九龍填海區1號地盤(東)及恆泰路第2期共4,500個單位，亦延後至2025至2026年度完工。

至於資助房屋方面，將於第1季接受申請的啟德啟欣苑約1,800個單位、土瓜灣冠山苑約500個單位及觀塘安秀苑約1,900個單位，全部延至2024至2025年度完工，朗邊第1期約3,100個單位則延後之2025至2026年度完工。