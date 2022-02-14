屯門菁田邨和田邨或被徵用作隔離設施　團體憂居民反對

疫情大爆發除醫療系統崩潰外，現時隔離設施亦不足，令許多家庭出現互相感染的情況。日前食物及衞生局局長陳肇始表示，正在加大社區的隔離設施，或會再考慮使用屋邨。近日有傳政府正研究倣效疫情初期徵用火炭駿洋邨的做法，以新落成的屋邨作隔離設施，目前有可能被徵用的屋邨包括屯門的菁田邨及和田邨，涉及逾9,000個單位。不過，有公屋團體擔心，該兩條屋邨與民居相近，或會引起當區居民情緒對抗。

陳肇始日前受訪時表示，正在加大社區上的隔離設施，當中包括尋找更多酒店、租用更多亞洲博覽館的場地等以用作隔離，又坦言「甚至會否再看屋邨」。陳表示，目前正處理不同的方案，不排除會擴大圍封強檢的範圍。

臨近落成的兩個屋邨菁田邨及和田邨，暫定於3月至6月期間落成，並有9幢非標準型大廈，涉及共9,415個單位，原先預料最快可於3月入伙。公屋聯會主席文裕明坦言對此理解，惟因該兩個屋邨均靠近民居，「周圍好多屋苑，容易造成摩擦」，擔心如徵用該兩條屋邨會導致附近居民有情緒對抗，不利社會亦不利抗疫，加上該兩條屋邨共提供逾9000伙，「等於一個新型社區，仲要係一個疫區」，呼籲政府如要考慮徵用新落成的屋邨作隔離措施時，需要顧及當區居民的感受及意見。

文裕明稱，以目前疫情每日過千宗確診的發展速度，即便是兩條大型屋邨亦會很快飽和，「按疫情未見頂的速度，9000幾伙好快無哂」，質疑政府是否能有效收容所有確診病患。文又稱，另一個需要擔心的問題是應對物資是否足夠，如安排兩條邨作隔離之用需要大量物資、硬件以及人力作配合，惟現時政府或未有足夠資源應付。