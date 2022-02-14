港鐵東涌綫延綫環評出爐　將維持原定走綫　或會影響土沉香等物種

港鐵東涌綫延綫環境評估報告終出爐！報告指港鐵曾考慮3個走綫方案，但最終決定維持早前環評研究概要提出的首選方案，即在馬灣涌村北面經過，並繞回逸東邨西面設站，惟走綫會有小部分經過馬灣涌範圍，當中有多種具保育價值的物種，包括土沉香及長腹灰蝶，建議要用地底隧道鑽挖機方法建造走綫與東涌西站。

為了更便利東涌居民並減少道路交通車輛的依賴，政府打算把現有東涌綫延長約1.3公里，工程將增設東涌東站及東涌西站，港鐵呈交的環評報告中指，曾考慮3個走綫方案，包括裕東路走綫、松仁路走綫，但由於裕東路方案中，或超出北大嶼山醫院經地層傳送的震動限制，又要就黃龍坑明渠進行改道；而松仁路走綫雖避開明渠、生態資源，但因方案中設置的西站，位置不會覆蓋目標服務範圍，因此「並不吸引」。

現時最終選了在東涌東設立新的中轉站東涌東站，現有東涌綫部分軌道需輕微改道，而東涌西站將位於逸東邨的西邊一個果園。就此方案，東涌西站西面及北面需要收回部分私人用地，將於地底穿過小部分馬灣涌範圍，但方案提出採用隧道鑽挖機方法開挖隧道，避開所有紅樹林、泥灘、樹林，以及大部分馬灣涌具考古研究價值的地點。

另外，報告又就環評研究概要所述的走綫，進行生態調查，發現評估範圍涵蓋14種生境地，內有多種具保育價值的物種，包括土沉香及長腹灰蝶等，其中東涌西站選址最會影響生境地，報告建議東涌西站採用地底隧道形式建造，並謹慎選擇地面的施工位置，避開附近的生態敏感生境地及物種，料對具保育價值的物種造成輕微影響。

此外，報告又指實地考古勘探已於東涌西站進行，位於東涌西站北邊及以外範圍的區域，以及鄰近隧道走綫的位置，研究階段未能進行考古勘探，報告建議在施工開展前，由合資格考古專家進行進一步的勘探田野踏查、6個鑽孔及2個探方，從而在古蹟辦同意下，實施緩解方案。勘察結果又顯示，範圍內存有法定古蹟東涌炮台及東涌小炮台，及2處二級歷史建築，東涌侯王古廟及東涌天后廟，但料項目不會對建築文物造成直接影響，惟嘉道理農業輔助會石碑或需搬遷或拆除。

報告指，相關工程最快在2023年第2季進行，主要工地復原工程將於2028年第1季至2029年第4季之間完成。政府早於2014年9月發表《鐵路發展策略2014》，建議斥資共1,100億港元分先後興建7個新鐵路項目，包括「東涌西延線」，當時建議在2020至2024年間動工。