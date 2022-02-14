工會批第6輪防疫基金仍有遺漏　資助不足申請資格過嚴

對於立法會財務委員會明日(15日）召開特別會議審議抗疫基金6.0，270億港元撥款申請，有工會批評方案是「心有餘力不足」，在48項措施上仍有遺漏，對一些從業員及自僱人士仍未顧及，資助方式不足，而申請資格過於嚴苛。

議員郭偉強希望抗疫基金6.0文件出爐後，唔代表政府可以「閂咗道門」，要求政府繼續微調，例如有部分康體教練，沒有在體育會註冊，如果他們出示相關證明，是否一樣可以申請援助基金，又例如有大量清潔及保安員在對上一次申請援助，不是所有保安員都能得到津貼，他要求政府作出適當援助，以及在上星期停業理髮店，有髮型師是與店舖掛單形式，是否他們可否領取支援。

另一議員梁子穎指有工會表達訴求，包括從事清潔行業、環保回收及收集垃圾員工等是否納入清潔行業，但文件沒有交代清楚，而在過去5輪防疫基金中，忽略從事跨境船務從業員，在第6輪防疫基金中，仍然遺漏沒有提及，指是商經局或運房局負責，現在仍未有清晰資料看到；一些課程中心興趣班導師亦未得到支援。梁續指，從事旅遊業員工可領取7500港元津貼，而失業人士可領取一萬港元，指他們在疫情下受旅遊業到最大打擊的工種，不明白領取津貼會少於失業人士，政府還未解釋清楚。

身兼勞工顧問委員會勞方代表的議員鄧家彪員指一些美容店，很多自僱人士合夥租用單位，但沒有雇傭關係，在今次防疫基金中設有提過他們，而向康文署租用的小食亭人士，他們在疫情下亦被迫停業，他指在疫情中有行業完全冰封，政府未顧及他們，會向政府反映「補漏拾遺」。