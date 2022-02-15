啟德河成「全球最多藥物污染河」　驗34種藥物　令魚雌雄同體

隨全球用藥量增，對各地的河溪亦帶來不同程度的污染，本港有大學今(15日)公布一項全球河流藥物污染研究調查，在全球近半國家和地區的258條河流中，本港位於九龍東的啟德河和新界中的林村河分別排第29位和第70位，驗出糖尿病藥、止痛藥、抗生素等。啟德河更檢測到了34種藥物，成「全球之冠」，抗生素環丙沙星和克拉黴素的超標分別1.3和5.5倍，即細菌或產生抗藥性，對環境有高風險。團隊指污染或與人口多有關，但河流污染無法逆轉，其中一隻糖尿病藥可令雄性魚生雌性器官，促市民妥善棄置藥物，又望政府立法規管售賣抗生素，以及加強污水處理。

香港城市大學化學系講座教授梁美儀領導團隊，參與了由英國約克大學領導的全球性的河藥物污染研究。研究於2017至2019年間進行，涵蓋104個地區中258條河，化驗樣本內61種日常生活中常用的藥物，包括13種抗生素。梁美儀領導團隊在2018年於本港的啟德河和林村河抽取樣本，再交回約克大學化驗。

結果發現，全球有25.7%的採樣點藥物濃度超標，對水上生物帶來風險。本港啟德河和林村河的污染，分別被排名全球第29位和第70位，其中驗出最常見的為鎮痙劑、抗敏藥、降血糖藥等，啟德河樣本驗出34種藥物，包括6種抗生素，是全球最多，而抗生素環丙沙星和克拉黴素的環境濃度，超出安全閾值分別1.3和5.5倍。另外，林村河亦驗出2種不同抗生素與其他藥物。

梁美儀指本港人口多，用藥量自然高，不少藥物未有完全被人體吸收便排出體外，或是市民隨手把未服用的藥棄置在廁所等，而由於啟德河位於沙田、大埔污水廠的下遊，污水廠或未能完全把污染物隔走，以至驗出多種藥物。林村河則沒有受污水影響，但有可能是村屋的化糞系統簡陋，污水滲入泥土排走，以及沿河有畜牧業所致。

梁指情況不理想，一隻在兩河亦驗到高濃度的糖尿病藥「Metformin」，在研究近半河流亦找到，可令魚「雌雄同體」或不育。梁美儀表示，政府可立法規管售賣抗生素，不會出現濫藥情況；又應為市民設立妥善棄置藥物機制，以及提升污水處理設施。

綜觀全球，污染最嚴重的河流是位於巴基斯坦的拉合爾，其次為玻利維亞的拉巴斯與埃塞俄比亞的阿的斯阿貝巴，番禺一條河亦上榜，排第16。低收入、發展中國家驗出常見藥物為止痛藥、抗生素；高收入、發達國家則是抗血壓、抗抑鬱藥最普遍。