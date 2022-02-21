大灣區航空獲批空運牌照　營辦104條航線　疫下首航好事近

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，疫情下再聞喜訊。大灣區航空今（21日）宣布，空運牌照局已批出經營定期航空服務的空運牌照，允許營運往返香港至中國內地、中國台灣、日本、南韓及亞太地區其他地市的104條航線。航空公司表示，期待盡快推出首航服務。

空運牌照局表示，有關牌照即日起生效，至2027年2月20日。大灣區航空可營辦編定航程的104條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。有關決定亦將於今月25日刊憲。

大灣區航空行政總裁丘應樺表示，作為一間新成立的航空公司，獲批空運牌照是一重大里程碑。大灣區航空於去年10月獲取香港民航處頒發的航空營運人許可證，現在更具備了經營定期航空服務的空運牌照，可加快準備符合各地監管機構的要求及首航的準備工作，例如向各目的地城市監管部門提交申請和獲取營運許可。

丘應樺又指，很高興能在旅客都渴望再次飛行的時候，為旅客帶來一個新航空公司的選擇。大灣區航空致力為香港及大灣區的航空業持續發展作出貢獻。航空業有助於促進貿易發展、推廣旅遊業並為香港市民創造更多就業機會。

大灣區航空又指，是次獲批牌照，證明大灣航空公司已符合《基本法》第134條第二款和《航空運輸（航空服務許可）條例》的所有監管要求。其營運模式將為顧客提供多款具吸引力和具靈活性的票價產品，讓旅客可依照自己的需要及能力去選購和享受合適的服務。

政府對牌照局的決定表示歡迎，指出大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心，相信大灣區航空將為市場提供更多元化的航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。