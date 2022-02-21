港鐵疫下再縮班　非繁忙時段候車須等多兩分鐘

第五波疫情下市民大幅減少出行，港鐵今(21日)宣布，本周五(25日)起，暫時調整部針鐵路非繁忙時間的列車服務，預期市民候車時間較現時稍為延長約一至兩分鐘；繁忙時間的列車服務則仍然維持不變。

經調整後，周一至周五非繁忙時間內，屯馬綫、東涌綫的列車將由現時每7分鐘一班，調整至8分鐘一班；將軍澳綫則延長至6至12分鐘一班。星期六、日及公眾假期，南港島綫非繁忙時間為每7.5分鐘一班；屯馬綫、東涌綫同樣調至每8分鐘一班。

港鐵表示，農曆新年過後，港鐵在平日日間至傍晚、包括繁忙及非繁忙時間的乘客量同時錄得顯著減少，較去年12月大幅下降4成；而平日晚上8時後，以及週末和公眾假期的乘客量，更比去年12月下跌約5成至6成。是次調整已審慎檢視疫情最新發展下的乘客需求，以及列車的剩餘運載力、候車和乘車空間增加、人手配置和能源消耗等各項因素。

港鐵又表示，目前正密切監察疫情對各項服務人手的影響，因應Omicron 變種病毒的傳染速度前所未有，近日不斷錄得員工因染疫或家居檢疫、隔離而未能上班的個案。港鐵會竭力維持服務，並在服務在迫不得已受影響的情況下，及早作出公布。