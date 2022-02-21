疫苗通行證包攬23表列處所 市民到酒店宅度假或可豁免

「疫苗通行證」將於本周四(24日)生效，食物及衞生局今(21日)公布，「疫苗通行證」均涵蓋食肆、酒吧、泳池、郵輪、宗教場所、髮型屋等，惟市民進入酒店、賓館範圍，如不使用在內餐廳等設施，則不用遵從「疫苗通行證」，意味市民到酒店staycation(宅度假)，並叫外賣或不用打針。

政府指，市民在周四起進入現時23個表列處所均需至少接種1劑疫苗，包括所有餐飲業務處所，包括酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、會址、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、宗教場所、理髮店、髮型屋、商場、百貨公司、超級市場、街市、市集。

當中除了商場、百貨公司、超級市場及街市、市集列入「被動查核」，其他地方亦是「主動查核」，即會有職員用專用掃瞄程式「反掃瞄」顧客資料。而市民入住酒店、賓館則不用打針，但假如進入酒店、賓館內的食肆、酒吧等「疫苗通行證」涵蓋地方則要出示「疫苗通行證」，而在酒店、賓館工作的員工亦要打針。

至於室外的公眾娛樂場所、體育處所及活動場所，如主題公園、室外運動場及戶外音樂會等，市民進場不用掃描二維碼，但需展示電子或紙本疫苗接種紀錄或豁免證明書。

另外，除了12歲以下的兒童、持有豁免證明書人士可獲豁免外，純粹購買或領取外賣食物或飲料、純粹交付或領取物品、進行必需的修理工作、接受疫苗接種、診治或指明檢測、接受必要的政府服務、參與法律程序、以及具合法權限或合理辯解等人士亦可獲豁免。