應科院及科大簽署合作備忘　共用專利開展新科研項目

香港應用科技研究院與香港科技大學昨（23日）簽署合作備忘錄，雙方將善用各自的專利技術、結合兩者的研發專長，共同開展新的研發項目，為本港應用研發機構與大學首度正式以此模式合作。雙方有潛力共同開展的項目，包括5G通訊、第三代半導體技術、利用感應器將廢物分類等。

應科院與科大將根據「發明貢獻比例」，共同擁有透過科研合作產生的知識產權。是次為本港應用研發機構與大學首度正式以此模式合作，期望帶動本港創科生態系統持份者，以類此方式展開跨領域科研合作，並共享技術轉移成果。

根據新簽訂的合作備忘錄，應科院或科大及其附屬機構將建基於雙方各自擁有的專利技術，共同開拓研發資源、開展新的研發項目，並推動研發成果商品化。應科院和科大亦會透過開展有關研發項目，培養創科人才，包括年輕研發人員及研究院學生，進一步完善創科生態系統。

應科院行政總裁葉成輝表示，很高興透過這嶄新的合作模式，共同創建更耀目的寶藏庫，並為創科生態系統帶來新氣象，協助推動大灣區建設成為國際創科中心。

科大副校長（研究及發展）葉玉如表示，透過優化和加强合作框架，包括新的知識產權安排，我們期望未來雙方可以開展更多深入合作。這將有助結合雙方的科研實力，進一步推動知識轉移及科研產業化，為香港與內地的創科發展增添新動力。

應科院及科大亦將繼續與香港及大灣區內其他研發機構及大學磋商，展開同類合作，配合「十四五規劃」，協助建設大灣區成為國際創科中心。