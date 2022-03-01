內地供港物資鐵路運輸服務開通　首班列車明日抵港

經特區政府與內地當局的全力推動及協調，以及港鐵公司及業界的積極參與，內地供港物資鐵路貨運的首班列車將於明日(2日)抵港。鑑於近日市面上的情況，港府已主動聯絡各大超級市場，促請它們確保貨品供應充足；當局會繼續密切留意市場情況，與主要供應商保持聯繫，確保供應穩定。政府近日亦已與廣東省政府和深圳市人民政府緊密溝通和合作，拓展不同途徑確保內地供港鮮活食物、蔬菜和其他物資供應穩定，包括水路和鐵路貨運安排，同時積極優化跨境運送物資的運作。

特區政府內地供港物資供應工作小組與廣東省政府和深圳市人民政府一直緊密合作，共同探討透過不同途徑確保內地供港物資供應穩定。除了大力拓展水路運輸及優化陸路運輸安排外，全速推動利用鐵路運輸提升運力。

過去數天，運輸及房屋局聯同港鐵、業界及相關政府部門包括機電工程署、香港海關、入境事務處、衞生署、香港警務處、食物環境衞生署、運輸署、路政署、土木工程拓展署、渠務署等，全速就使用港鐵羅湖編組站作為鐵路貨場的操作進行研究及測試，並與內地當局今日(1日)下午安排一列空載列車到港測試，過程順暢。

隨着跨境鐵路貨運列車明日開通，內地供港物資運作將進一步加強。首班列車共有9個貨卡，將載運防疫抗疫物資。

除了鐵路貨運，特區政府亦正與廣東省政府和深圳市人民政府加快推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點的安排。特區政府計劃在首階段使用香港國際機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭作為臨時貨物接駁場，並已於今日由內地派出貨車測試路線，過程順暢。有關臨時接駁場預計本周內可陸續投入運作。

此外，今日的試運亦包括兩個稍後第二階段啟用的臨時接駁場。兩個接駁場毗鄰落馬洲口岸，用地由私人發展商借給特區政府。