新冠康復者無故收衞生署檢疫訊息　市民斥當局消息混亂

本港新冠肺炎疫情肆虐，升斗市民只能自求多福。東網今日(15日)收到1名新冠康復者投訴，指懷疑衞生署傳錯有關密切接觸者的檢疫訊息到他的手機中，卻不知道該如何即時處理當中的錯誤資訊，害怕因未有遵從相關要求而誤墮法網，怒斥當局防疫措施及政策訊息發布極度混亂，為市民增添不必要的麻煩。

讀者謝先生表示，昨日(14日)下午6時許無故收到當局的檢疫訊息，指他是一名確診者的密切接觸者，故需要接受家居檢疫，更附上檢疫令下載連結，惟他於連結輸入身份證後發現密碼不符。他更指，早已於上月22日經核酸檢測後獲告知確診，加上已接種2劑新冠疫苗，故隔離期早已結束，懷疑衞生署傳錯其他確診者或密切接觸者的檢疫訊息予他。他續指，雖有就事件尋求協助，惟相關熱線職員卻未有任何解決方案，只簡單轉介了衞生署熱線予他，但打極不通。同一時間，他害怕若未有遵從相關要求會誤墮法網，或需被罰款，甚至監禁，感到非常無助。

就以上事件而言，他認為其他真正的確診者或密切接觸者，會因未收到有關訊息而有所鬆懈，或甚至未有遵守居家隔離而外出，大大提高病毒傳播風險。他批評當局發布訊息混亂，直言一般市民都不會知道該如何處理以上事情，建議當局發放訊息時，應由現時的「單向」變為「雙向」，即市民可以傳入訊息，當局亦可以透過手機短訊發送回覆，以解答市民各種顧慮。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，近日確診數字屢破萬宗，當局難以追蹤，惟政府仍責無旁貸。他指，現時由政府發放多個與疫情有關的平台資料庫需統一同步，更集中各確診者或密切接觸者資訊，以減少出錯。另外，他指由於現時有多個部門相繼推出「抗疫熱線」或「WhatsApp及電郵專線」，導致資料發放出現混亂，建議應由政府統籌，避免發放重複的資訊。至於政府能否改以「雙向」手機短訊形式供市民查詢，他指由於考慮到金錢問題，故存在難度，反而可積極考慮宣傳其轄下的WhatsApp及電郵專線，以分流形式，供市民作一般的簡單查詢。