亞博醫生斥港府送檢流程慢　長者錯失處方新冠口服藥最佳時間

第5波新冠疫情下，長者確診不斷高企，東涌亞洲國際博覽社區治療設施亦由原本收治輕症病人，改為接收長者。亞博館社區治療設施工作的老人科專科醫生佘達明，今早(25日)於電台節目表示，目前館內老年病患太多，建議政府盡早讓社區醫生處方新冠口服藥物，予剛發病但未入院的病人。

佘表示，處方新冠口服藥的時間最好是給予剛發病的病人，但他留意到部分老年新冠患者入院時，已發病一段時間，已錯過最佳處方口服藥時間，並強調口服藥的作用在於減低到急症室或入院的機會，認為要盡早讓社區醫生處方藥物。

對於現時指定診所可向患者處方口服藥，佘認為並不足夠，應該可擴展至社區的家庭及專科醫生給予處方。他解釋這是因為不少長者病人，部分身體較弱、有慢性疾病，出外亦有困難。

此外，家庭醫生林永和亦在同一節目表示，無論政府或私家診所，如能早些處方新冠口服藥予有需要的市民會較理想，並指出如能供應口服藥給予私營醫療，相信很多私家醫院或診所會樂意配合。至於如何分配，林認為可視乎醫生是否願意參與治療確診者，如他們申請，醫管局可集中安排，視乎個別區域的醫生數量及分布情況，以便有效運用資源。