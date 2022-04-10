變種危機升溫　林緯遜料新冠口服藥對新毒株XE也有效

第5波新冠疫情為香港帶來一個可怕的春天，但抗疫未成功，又傳來新變種病毒株Omicron XE在多國多區現蹤迹的消息，世界衞生組織日前警告，新變種XE的傳播速度比Omicron BA.2要快10%，並坦承追蹤病毒的所在位置、傳播方式和演變方式遇到阻礙。各界都關心本港會否迎來新一波變種危機，感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，根據病毒基因研究，XE的複製原理及機制與已出現的變種病毒BA.1及BA.2大同小異，料2款新冠口服藥應能有效應對，他又指「全基因分析」能較有效了解病毒的整個組成，兩者有助緩減變種病毒帶來的衝擊。

早前本港有2宗輸入個案涉及Omicron BA.1及BA.2的複合變種病毒，香港港大學的研究更稱，基因排序反映個案很大機會為首次發現，雖然其後認為並非XE，但港府於本月初已撤銷「禁飛令」，抵港人士在檢疫的第5天作核酸檢測，第6及7天作快速測試，連續3天沒有驗出病毒，便才可提早完成疫監。林認為，現時未有數據顯示新變種對快測準確度的影響，要視乎快測針對抗原的位置及數目；他又強調核酸檢測的敏感度一向較快測高；而新變種對抗體測試亦「理論上不會有問題」。

他認為，現時供港的2種新冠口服藥已使用接近一個月，而2款新冠口服藥對新變種「應該有效」。林緯遜解釋，口服藥的抗病毒原理主要是阻止病毒複製。就已出現的新冠變種病毒而言，複製原理及機制大同小異，變種地方多數是刺突蛋白樣子，故根據上述的藥理，故口服藥對新變種病毒「應該有效」。因為每一款藥物都有針對的藥性，對於未出現的變種病毒，其有效性則「未知答案」，暫時沒有科學和臨床數據準確說明其有效性。

由於現階段尚未知道新變種病毒，例如XD、XE及XF的病毒繁殖率，林引述英國的發現，指「XE傳染力或比Omicron BA.2高出10％」，但上述研究都只是基於較小型的數據作研究，加上不同地方的抗體水平、感染及已打針的人口比率、防疫措施等因素有異，因此未知新變種的有效繁殖率，也未能確定相關確診者可傳染予多少人。

林又稱，目前難以單憑病徵及病狀分辨患者染上哪種變種病毒，最準確的做法是透過「全基因分析」，不但看到病毒的所有位置，了解整個病毒基因的組成外，還有機會分析是否屬新變種。至於「基因分析」，雖然經濟效益較高，不過局限在病毒的單一位置，只知道相關位置有否變種。

對於早前有專家表示，第6波疫情勢必來臨，只是早和慢的分別。林稱，雖然口服藥不能改變往後疫情的來臨，因其作用主要是治療，但相信有藥食可減止第5波疫情間「歷歷在目」的情景─公營醫療服務需求爆煲，尤其是重症患者及長者。若可全面善用口服藥，讓新冠輕症的高危患者服用，可減低其變成重症或須入院的機會，纾緩這方面的壓力。