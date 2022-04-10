疫下基層生活苦　團體獲捐13萬港元　派現金券惠基層

疫情下基層市民生活百上加斤，極需各界支援。有非牟利機構昨日(9日)表示，將會向鄰舍輔導會捐出13萬港元，以於4月期間在大埔區推行「友商有糧計劃」，為區內650位基層居民及長者派發社區小店現金券，紓緩他們的生活壓力，亦可為該區小店帶動生意。賴女士一家四口自疫情以來，因從事地盤工作的丈夫開工不足，加上患病的女兒亦需定期服藥，家庭經濟壓力巨大，幸得現金券經濟援助，稍稍紓緩家庭經濟重擔。

國際扶輪3450地區第一地域共8間扶輪社向鄰舍輔導會捐出13萬港元，以推行「友商有糧計劃」，而是次計劃將受惠地區進一步伸延至大埔區，區內合資格居民經社工評估後，每人可獲20港元現金券10張，總值200港元，居民可憑現金券光顧區內20間合作商戶，除解基層的燃眉之急外，亦可帶動小店的收入。

受惠於計劃的賴女士，一家四口居於大埔區，原先從事地盤工作的丈夫，在疫情下因地盤工友相繼確診而一度停工，加上患有過度活躍症的女兒亦需定期覆診及服用藥物，家庭經濟雪上加霜，在不穩定的覆診期加上停學，賴女士形容猶如「困獸鬥」一樣，容易發生摩擦。面對多重壓力，賴女士一家幸得現金券經濟援助，可以幫補一家購買糧食及日用品的開支，稍為紓緩家庭的經濟負擔。