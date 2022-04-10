今增13宗多地輸入個案　日航土航客機禁飛港一周

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(10日)新增888宗經核酸檢測確診個案，其中18宗為輸入病例，包括13宗分別由菲律賓、美國、印尼、日本等地抵港經機場檢測驗出，因觸發熔斷機制，日本航空東京航班及土耳其航空伊斯坦布爾航班，分別自明日(11日)及今日起，禁止來港一周；其餘5宗檢疫酒店發現；另錄得1,033宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認。因此，今日共新增1,921宗個案，第5波個案累計1,175,552宗。

被問及為何土耳其航空航班延遲公開停來港決定，歐家榮表示，該航空公司航班上周五(8日)有3人確診，由於需調查個案是否屬二度感染(復陽)個案，食衞局昨晚(9日)才決定相關航班今日開始停飛，並於今日公布。

另外，再多65名確診病人離世，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，當中有53人昨日於公立醫院病逝，涉及23男30女，年齡介乎62至104歲，當中有25人來自院舍，31人未接種新冠疫苗、9人已打1針、12人打2針，1位打了3針；死者中有50人為65歲或人上長者。

歐家榮指出，上周五起開始的全民快測，今日已是最後一天，而首兩天共錄得2,202宗成功確認的呈報個案，他相信有確診人士因滯後呈報，故真正呈報的確診數字會滯後，並預期快測呈報數字仍會上升。

他又稱，為防有市民誤把沒有染疫的結果上報當局，當局於昨晚已更新快測呈報網站，在呈報前會有彈出訊息提醒，令市民確認自己快測有「2條線」後，才可進入網站內呈報。

此外，歐家榮指當局觀察到，上周五以前經快測確診的42萬多宗個案中，有65%患者發病，另有35%則沒有病徵。不過，歐家榮提到，全民快測首兩天經快測確診而核實的逾2,000宗個案中，有高達68.7%沒有病徵，反映有很多市民屬隱性患者，因響應全民快測從而知道自己中招。