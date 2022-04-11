消費滿800元報「公海遊」減500元　旅業界：香港邊有郵輪啫？

旅遊業界於疫情下大受打擊，有郵輪公司清盤，亦有郵輪撤出香港業務，並轉到新加坡，本港郵輪業陷於一池死水，香港旅遊發展局早前打算推出公海遊版的「賞你遊」救市。商務及經濟發展局回覆立法會特別財委會的書面提問披露，計劃運用第6輪防疫抗疫基金的2,000萬港元撥款，市民只要消費合共滿800港元，便可在預訂「公海遊」旅程時享有500港元折扣優惠，預計約4萬個名額，有望促進郵輪業復甦。但旅遊業界認為，受制本港的限疫限制，郵輪公司不會選擇回港開船，計劃得物無所用，認為與郵輪公司商討回流方案對促進旅遊業更實際。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，嚴格的防疫措施下，郵輪公司已撤出香港或因資金問題清盤，公海遊版賞你遊未能提供誘因予郵輪公司回到本港營運。他引述有郵輪公司向指，擔心「公海遊」隨時因港府決定而停航，面對虧蝕風險，生存空間有限。

葉又指，郵輪海洋光譜號因應港府未有調整對郵輪的嚴格防疫規定，而轉航至新加坡，而「轉戰」後生意大好，更已經預售至暑期延續的航次，未有打算回港。他認為，當局應該主動聯絡郵輪公司商討復航安排，給予它們信心，稱有郵輪公司即使成功爭取放寬郵輪營運機制，亦只能調配與先前不同的郵輪來港。

縱橫遊執行董事袁振寧亦質疑計劃成效，更稱「香港邊有船(郵輪)啫？」他指即使當局邀請，郵輪公司亦未必肯回來，而即使願意回歸，估計亦需時至少2至3個月才能開始新一輪「公海遊」。袁補充，現時公海遊一程至少2000港元，資助500港元後，乘客仍需付至少1500港元。

商經局則於文件指，政府在疫情下致力在防疫抗疫及恢復經濟活動兩者之間取得適當平衡，容許郵輪「公海遊」於去年7月底復航，並其後放寬至可容納乘客人數上限至75%。截至今年1月5日，啟德郵輪碼頭已接待88班船次，服務逾13萬名本地乘客，惟個別郵輪公司是否決定在香港營運「公海遊」屬其商業決定。

另外，啟德郵輪碼頭的營運10年租約即將屆滿，當局稱已引用現時與碼頭營運商所簽訂的租約條款，延長該營運商租用碼頭的年期5年至2028年5月。而去年啟德郵輪碼頭的郵輪停泊次數為84次，乘客人次為253,017，人次較2020年急升1.46倍，但仍較2019年疫情前乘客人次則少70％。