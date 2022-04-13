港人因疫情現心理創傷十居其一　理大研究籲加強家庭抗逆力

港人情緒問題不容忽視，有研究發現，1成多的受訪父母及子女面對疫情產生心理創傷徵狀，即每10名港人，或有至少一人因疫情而有心理創傷徵狀；另有近3成人負面情緒屬中等及嚴重，及表示有很多家庭磨擦。有機構今日(13日)指出，受訪者的家庭關係及個人心理健康普遍受社會事件及疫情影響，而家庭抗逆力能發揮緩衝作用，建議家人建立互相支持、包容、分享及解難的家庭氣氛。

香港理工大學醫療及社會科學學院團隊表示，剛完成的一項研究探討香港家庭在面對近年壓力事件，例如新冠疫情、財政困難及日常生活改變等情況下的家庭關係、家庭抗逆力及個人心理健康。研究以問卷調查形式進行，於去年7月至12月期間，訪問本港1,020個家庭。

調查結果顯示，家庭主要成員，即父母及子女，在社會事件及新冠疫情等壓力事件下，出現較負面的心理健康狀況，包括感到較大壓力、焦慮、抑鬱及絕望感，而生活滿意度也減低；家庭關係也有變差的情況。研究發現，有13%至16%的父母，及20%至25%的子女因反修例運動而產生心理創傷徵狀；差不多4成的父母認為正面對沉重的財政壓力；另有5成父親、4成母親及接近4成子女在面對逆境時，不會從他人身上得到情感支持。

理大醫療及社會科學學院應用社會科學系副教授梁倩儀分析指，受訪者的家庭關係及個人心理健康，普遍受社會事件及新冠疫情影響，但家庭抗逆力發揮了緩衝作用。因此，推廣家庭抗逆力、在面對逆境下讓家人建立互相支持尤是重要。石建議，香港家庭應培養家人間互相包容、分享、解難的家庭氣氛。此外，夫妻與家人之間亦應坦誠加強雙方及兩代之間的溝通。

為加強家庭的抗逆能力，理大設「賽馬會抗逆有『家』計劃」網上學習證書課程，費用全免，透過社區為本的專業介入服務、網上家庭活動、網上學習課程及專業同工培訓，協助家庭建立正面的家庭信念，促進互相支持的關係，及提升積極解難的能力；計劃會以實證的方法評估成效。