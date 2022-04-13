「光復元朗」變警民衝突　發起人認組織罪囚16個月

曾於2019年7月申請在元朗遊行、被警方發出反對通知書的「光復元朗」行動發起人鍾健平，在當年7月27日元朗發生大規模警民衝突後被拘捕。至去年他被正式落案，控以組織及參與未經批准集結2罪，他前日在區院承認組織一罪，今天（13日）被判囚16個月。

42歲被告鍾健平，報稱公關界人士，他承認組織未經批准集結罪，控罪指他於2019年7月26日至27日，在香港違反《公安條例》第13條而組織1個公眾遊行。

法官胡雅文判刑時指元朗於案發前剛發生襲擊事件，在一觸即發的社會氣氛下，被告明知警方拒絕其集會申請，但仍選擇違法挑戰警方的決定，更多次在記者面前呼籲公眾前來參與，行徑挑釁，為案中加刑因素。且當時有不少黑衣示威者配備裝備到來，事件及後亦演變成多處暴力衝突，更出現警車被圍困的危險情況，交通如輕鐵等亦嚴重受阻。

法官亦難以接受被告處事天真的說法，指在當時的氣氛情況，不會認為有人會覺得集會能和平進行。法官重申集會自由並非絕對，考慮了當日集會的規模、背景等，指被告的行為使情緒高漲的示威者聚集元朗，或會引發另一場社會騷動，量刑須具阻嚇，監禁為唯一合適的選項，將他判囚16個月。

案件編號：DCCC 842/2021