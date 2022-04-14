港府勸打4針　安心出行冇更新　僅顯示最後3針紀錄

當局呼籲長者打第4針新冠疫苗，「安心出行」手機應用程式卻無同步更新。有已打4針的市民指，程式的電子針卡只能顯示最近3針的紀錄。當局回應指，電子針卡只會儲存最後3針接種紀錄，以保持電子針卡二維碼存取同掃描的速度。資訊科技界人士認為，新增一項資料對程式使用體驗影響不大，認為程式介面有問題，促當局按最新情況更新程式。

當局上周四建議年滿60歲長者，在接種3針新冠疫苗至少3個月後，便可打第4針以加強保護。讀者陳先生向東網表示，他接種第4針疫苗後，重新上載打針紀錄到「安心出行」，但程式的電子針卡只能顯示最後3針的接種紀錄，無法顯示全部4針紀錄。

政府資訊科技總監辦公室表示，為保持電子針卡二維碼存取及掃描的速度，電子針卡只會儲存最近3針接種紀錄，令市民進入指定場所的時候更順暢。資科辦解釋，二維碼所存資料有限，愈多資料將令掃描程序困難及拖延系統處理時間，又指電子針卡上的紀錄已經足夠「疫苗通行證」使用。資科辦補充，市民若想查閱完整疫苗接種紀錄，可參與最新紙本針卡、登入電子疫苗接種及檢測紀錄系統，或於「醫健通」下載有關紀錄。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，「安心出行」未能顯示全部4針疫苗紀錄與二維碼的關係不大。他指，二維碼已較一般條碼可存更多資料，包括最多4,296個字母或7,089個數字，應該足夠輸入更多針數的資料，故估計是程式介面有問題。他認為，港府需為防疫政策改變而更新程式。

政府去年11月開打第3針新冠疫苗，政府資訊科技總監辦公室卻無更新「安心出行」，導致電子針卡無法顯示3針紀錄，只能顯示最後兩針紀錄，引起市民困擾。資科辦當時回應指會改善。