甜品零食暫時紓壓　過量致肥更損健康　營養師籲轉食香蕉三文魚

港人生活節奏急速，面對壓力不少人會選擇「化悲憤為食量」，而情緒亦與食物有互相影響的關係。不開心時，市民可能想吃甜品、朱古力、薯片、飲汽水等作為慰藉；但當壓力再臨時，未必可長期依賴這些「開心食物」，食得太多更有損健康。基督教聯合那打素社康服務註冊營養師羅曼詩建議，可改為食用三文魚、香蕉等食物，幫助抗壓。

羅曼詩解釋，身體在消化甜食裡的「單醣」及「雙醣」時，血糖會急速上升，而與情緒有密切關係的腦部神經遞質血清素(Serotonin)，也會增加，令人感覺開心。可是當胰島素不久後會發揮效用，把血糖降低，高漲情緒就會瞬間消逝；而當血糖及血清素水平大上大落，人的緒只會更加波動。而醫學上，甜品、朱古力、飲汽水等並沒有減壓的實據，雖然可以「心理」上短暫紓緩壓力，但經常進食會引致脂肪積聚，甚至令體重上升，對身體造成更大的傷害。

羅曼詩建議可改吃更健康的食物，三文魚、燕麥片、黃肉番薯、杏仁、深綠色蔬菜及番茄。這些食物中均有不同對抗壓力的天然物質，例如三文魚有奧米加三脂肪酸，有效維持血清素水平，穩定情緒；深綠蔬菜含有製造血清素的葉酸；番薯、番茄及杏仁分別有維他命A、C及E，含有抗氧化功能，有效中和因壓力而產生對身體有害的副產品自由基；香蕉亦有可助減壓的鎂質。