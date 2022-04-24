政Whats噏：田北辰李梓敬殺入泛民「地盤」　建制敗部復活

政府去年要求全體區議員宣誓，引發辭職潮，亦有民主派大量區議員被取消議員資格(DQ)，隨之約122個區議員辦事處空置。近日有指建制派嘅立法會議員殺入民主派「地盤」，租用前區議員嘅議員辦事處，甚至畀班敗部嘅區議員「復活」。

話說多個區議員辦事處空置咗出嚟，政府近日就開放畀其他議員投標租用。沙田區前議員陳兆陽日前喺社交平台貼文，話收到多個街坊報料，話佢原先嘅辦事處即將比立法會議員李梓敬租用，話可惜自己未能租用至2023年啦！

而屯門前區議員何國豪亦貼出一張其位於富泰邨嘅辦事處相片，話不經不覺辭職都就嚟10個月，而呢個辦公室都丟空咗10個月，記錄咗佢同同事過去嘅努力，又形容自己算係隨傳隨到。何又話聽聞立法會議員田北辰已經租咗呢個辦事處，叫各位街坊可以觀察下田北辰有無佢哋咁勤力同埋無處不在喎。

面對可能會被街坊「睇實」，田北辰話立法會換屆後佢喺新選區未有屋邨辦事處，所以今次屯門元朗區空置辦事處投標中，14個辦事處入面佢就投到7個，目標未來喺每一條屋邨都有議辦。雖然話議辦租約期只係去到2023年年底，但田話區議會未來會點無人知，身為議員佢都係想盡量做多啲地區工作啫！

多咗咁多個辦事處，人手同埋資源需求都相應增加。田就話依家要開始招聘人手啦，希望可以搵返啲有地區工作經驗嘅人士，但係咁樣咪可能要搵返啲以前民主派區議員嘅助理囉？田就話即使做過民主派議助嘅都歡迎，因為請人都係求做實事，唔好搞咁多政治就得啦。佢仲話請助理最緊要係問返啲「用家」，即係當區嘅街坊，咁先知道求職者做嘢有無交帶，對地區工作上唔上心啊！

接手民主派區議員辦事處嘅仲有李梓敬，佢話現時有2個半新嘅辦事處，其中半個係同其他議員夾份用嘅，租約期都係去到2023年12月。佢話自己雖然係新人，好多工作都係由頭開始，不過佢有好多地區方面嘅同事都係前區議員或者地區幹事，只係2019年區議會換屆選舉時落選，所以今次可以話係重返辦事處添啊。佢又話地區行政架構前景未明，所以現階段都係希望為曾經嘅區議員朋友重拾「失地」，等佢哋有一個工作地方咁囉。